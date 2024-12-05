Сеул, 5 декабря, 2024, 03:22 — ИА Регнум. Отставку министра обороны Южной Кореи Ким Ён Хёна принял президент страны Юн Сок Ёль. Об этом 5 декабря сообщило агентство Yonhap.

Иван Шилов ИА REGNUM Юн Сок Ёль

«Юн принимает прошение Ким Ён Хёна об отставке и назначает Чхве Бён Хёка новым министром обороны», — уточнили в статье.

По данным издания, новый глава военного ведомства ранее занимал пост посла Южной Кореи в Саудовской Аравии.

Как сообщало ИА Регнум, 3 декабря Юн Сок Ёль ввёл в Южной Корее военное положение. Он заявил, что такая мера нужна якобы для обеспечения свободы и безопасности людей и для поддержания устойчивости страны от действий антигосударственных сил. Назначенный командующим военным положением генерал Пак Ан Су объявил о приостановке работы парламента и политических партий в стране.

После этого депутаты парламента Южной Кореи собрались на заседание и проголосовали за отмену военного положения в стране. Перед этим бывший президент республики Мун Чжэ Ин попросил граждан объединиться и защитить работу парламента страны.

4 декабря министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён извинился перед гражданами. Он заявил, что подал президенту страны Юн Сок Ёлю прошение об отставке.

Военное положение в Южной Корее продлилось всего лишь шесть часов, но политический урон, который нанёс себе президент страны Юн Сок Ёль, оказался настолько серьёзным, что вряд ли политик продержится до конца своего срока, считает кореевед, руководитель Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Александр Жебин. Скорее всего, голосование состоится 5 декабря. Необходимо набрать две трети голосов, то есть из 300 парламентариев за импичмент должны высказаться не менее 200. По итогу, предположил Жебин, за импичмент могут проголосовать около 192 депутатов. У правящей партии, на которую опирается Юн Сок Ёль, 108 голосов. Если восемь парламентариев дополнительно поддержат этот проект об импичменте, то тогда дело передадут в Конституционный суд, который будет рассматривать этот вопрос в течение нескольких месяцев. На время суда исполнять обязанности и полномочия президента будет премьер-министр, подытожил эксперт.