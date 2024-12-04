Москва, 5 декабря, 2024, 02:37 — ИА Регнум. В МВД России рассказали о новом виде мошенничества, который получил название spoofing (спуфинг). Это кибератака с использованием цифровых технологий, во время которой злоумышленники маскируются под знакомого человека или компанию, чтобы втереться в доверие.

МВД России Спуфинг

Главная цель спуфинга — получение доступа к гаджетам жертвы с установкой вирусной программы, которая и позволяет списывать деньги и получать личную информацию потерпевшего.

Мошенники создают фиктивные номера и сайты, маскируют под известные источники. Например, человеку могут позвонить якобы с номера 900 или от имени приятеля, родственника.

В своих схемах преступники используют отправку якобы рабочих документов. Они рассылают вредоносный файл, напоминающий рабочий документ или архив. При открытии такого файла выполняется скрытая установка вирусной программы на смартфон жертвы.

Спуфинг запрещён на многих крупных рынках, в том числе в США и Британии.

Как сообщало ИА Регнум, 25 сентября глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что мошенники используют дипфейки от имени МВД. По его словам, в соцсетях распространялся фальшивый видеоролик о работе оперативных подразделений МВД, который был маркирован логотипом министерства и выглядел как подлинный.

9 октября МВД предупредило о том, что мошенники стали удалённо подключаться к гаджетам граждан, посылая на них фальшивую выписку из амбулаторной карты. Согласно информации министерства, мошенники распространяют программное обеспечение для дальнейшего шпионажа под видом медицинских файлов, эта шпионская программа даёт возможность киберпреступникам удалённо управлять цифровыми устройствами и похищать с них данные.