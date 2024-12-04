Вашингтон, 5 декабря, 2024, 02:02 — ИА Регнум. Делегация из Киева во главе с руководителем офиса украинского лидера Андреем Ермаком встретилась в Вашингтоне с членами команды избранного президента США Дональда Трампа. Об этом 4 декабря сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

President.gov.ua Глава офиса президента Украины Андрей Ермак

«Группа встретилась в Вашингтоне с Майком Уолцем, которого Трамп выбрал в качестве советника по национальной безопасности, и с будущим спецпосланником США по Украине Китом Келлогом», — указали в статье.

Встреча состоялась 4 декабря.

По данным издания The Wall Street Journal, в этот же день Ермак встретился во Флориде с будущим руководителем аппарата Трампа Сьюзи Уайлс.

Как сообщало ИА Регнум, потенциальный советник Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолц анализирует несколько предложений по разрешению украинского конфликта. В частности, рассматривается прекращение военных действий ВСУ на ранних стадиях переговоров, узнал телеканал СNN.

Для выгодных переговоров по урегулированию конфликта Украине следует «хотя бы» вернуться к границам по состоянию на 23 февраля 2022 года, заявил глава офиса Зеленского Андрей Ермак в статье для шведского издания Dagens industri. Ермак пояснил, что это якобы продемонстрирует готовность сторон прекратить боевые действия, а вступление Украины в НАТО поставит её в выгодную переговорную позицию.

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин подчеркнул, что Россия категорически отвергает замораживание конфликта на Украине, ей нужен прочный и долгосрочный мир. Чем быстрее на Западе поймут необходимость принятия предложенных президентом России Владимиром Путиным условий по мирным переговорам, тем будет лучше для Украины, для Европы и для РФ, добавил он.