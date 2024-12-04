Вашингтон, 5 декабря, 2024, 01:46 — ИА Регнум. Бывший военнослужащий США 56-летний Кевин Дэниел Лофтус намеревался отправиться в Россию для вступления в ВС РФ, чтобы участвовать в спецоперации. Однако его планы были сорваны из-за того, что он всё ещё находился на испытательном сроке после участия в штурме Капитолия 6 января 2021 года. Подробности сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на материалы суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Z (знаки ВС РФ на Украине)

Американец 28 октября попытался вылететь в Турцию, всё ещё находясь под наблюдением из-за своего участия в штурме Капитолия. Для того чтобы покинуть территорию Далласа, ему требовалось разрешение, которого у него не было.

Лофтус планировал продолжить свой путь в Грузию, где собирался получить 90-дневную визу для поездки в Россию. По информации издания, он поддерживал связь с неким россиянином по имени Гриша, через которого он, предположительно, должен был присоединиться к российским вооружённым силам.

Через три дня после своей попытки вылететь в Россию Лофтус был задержан в штате Айова за нарушение условий своего испытательного срока. Он якобы перевозил вещи для своего сына в штат Висконсин.

В ходе заседания в Вашингтоне судья выразил удивление по поводу планов Лофтуса отправиться в Россию. Он отметил, что не может определить, «тревожно ли это или фантастично».

Ранее Кевин Лофтус был приговорён к трём годам условно за участие в штурме Капитолия.

Как сообщало ИА Регнум, постпред России при ООН Василий Небензя призвал украинцев на заседании Совета Безопасности ООН не дать главе киевского режима Владимиру Зеленскому жертвовать своими детьми «ради спасения собственной шкуры».

Факты гибели в зоне боевых действий на Украине наёмников ВСУ из США и стран Европы являются свидетельством опасности эскалации и распространения этого конфликта. Об этом 29 ноября заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.