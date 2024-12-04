Валлетта, Мальта, 5 декабря, 2024, 01:24 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 4 декабря прибыл на Мальту для участия в ежегодном совещании глав МИД стран Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

МИД РФ Глава МИД России прилетел на Мальту

5–6 декабря в Валлетте состоится 31-е заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ. На полях СМИД планируются двусторонние встречи Сергея Лаврова с главами внешнеполитических ведомств ряда стран.

Визит Лаврова в страну Евросоюза стал первым с начала спецоперации.

Как сообщало ИА Регнум, 4 декабря перед вылетом российской делегации на Мальту официальному представителю МИД России Марии Захаровой аннулировали мальтийскую визу на СМИД ОБСЕ. В министерстве отметили, что в нынешнем состоянии ОБСЕ проблематично говорить о какой-либо её роли в условиях глубокого переформатирования мира, которое происходит сейчас. Пользу организации могло бы принести её взаимодействие с ШОС, БРИКС или СНГ, уточнили в МИД РФ.

ОБСЕ отказалась от своих базовых принципов сотрудничества и взаимодействия, вместо принципов теперь налицо беспринципность, прокомментировала Захарова. По её словам, реальным источником проблемы является «западная гидра», которая и ранее пыталась устраивать козни российским дипломатам. Она напомнила, как в 2023 году власти Болгарии пытались запретить ей пролетать над территорией страны в самолёте российской делегации, направлявшейся на заседание совета глав МИД стран ОБСЕ в Македонии.