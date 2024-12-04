Москва, 5 декабря, 2024, 01:12 — ИА Регнум. Популярный московский врач-диетолог, доктор медицинских наук, телеведущий, основатель Клиники коррекции веса в Москве Алексей Ковальков скончался 4 декабря на 63-м году жизни.

Клиники коррекции веса Алексей Ковалькова Алексей Ковальков

Трагическую новость сообщила СМИ его помощница.

Известно, что Алексей Ковальков в течение двух лет боролся с онкологическим заболеванием. Сам он говорил, что уже пережил отведённые коллегами сроки.

Последние 20 лет он занимался диетологией, разработал методику снижения веса, благодаря которой смог похудеть за семь месяцев на 80 кг. Он был автором программы «Семейный размер» на телеканале «Домашний», активно вёл соцсети.

В 2010 году журнал Forbes включил Алексея Ковалькова в тройку самых востребованных диетологов Москвы. Среди его звёздных клиентов были Ольга Картункова, Любовь Успенская, Алёна Апина, Ирина Пегова, Корнелия Манго и другие.

Последний пост в его Telegram-канале был опубликован 30 ноября.