Рим, 5 декабря, 2024, 00:44 — ИА Регнум. Украинским властям следует идти на уступки для урегулирования конфликта. С соответствующим призывом выступил министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни.

(сс) European People's Party Антонио Таяни

«Если русские по-прежнему продвигаются, (Владимиру. — Прим. ред.) Зеленскому придётся пойти на уступки, если [он] не хочет, чтобы ситуация стала ещё хуже», — заявил глава итальянского МИД в преддверии своего телеинтервью каналу RAI-1.

По мнению Таяни, мир должен быть достигнут в 2025 году. Это имеет важное значение для стабильности в регионе, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, ради окончания боевых действий Киев может пойти на временные территориальные уступки. В ответ на это Украина может получить гарантии безопасности, считает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он добавил, что страну могут принять в Североатлантический альянс и помочь в поставках вооружения.

Газета The Washington Post 26 ноября написала, что ряд официальных лиц США и европейских союзников Киева признали необходимость отказа Украины от территорий в пользу России для урегулирования конфликта. Как утверждают журналисты, на Западе готовы признать необходимость такой меры для проведения мирных переговоров.

Владимир Зеленский 29 ноября заявил, что может согласиться на прекращение огня и временно не претендовать на регионы, которые вошли в состав России, если подконтрольную Киеву территорию примут в НАТО. Агентство Bloomberg назвало это «самым сильным сигналом» от него о готовности завершить конфликт. Позднее Зеленский признал, что Вооруженные силы Украины неспособны вернуть потерянные во время специальной военной операции территории.

Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что одним из условий для переговоров с Украиной будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговоров киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, воссоединившихся с Россией в 2022 году, уточнил глава государства.