Москва, 5 декабря, 2024, 00:19 — ИА Регнум. Американский журналист Такер Карлсон попал в объективы видео камер на выходе из отеля в Москве после анонса интервью с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. По данным РЕН ТВ, телеведущего заметили возле столичного отеля Four Seasons.

Иван Шилов ИА REGNUM Такер Карлсон

На кадрах видно, как Карлсон вышел из гостиницы в сопровождении нескольких человек. Один из охранников не позволил снимающему видео человеку приблизиться к журналисту. Комментариев американца не последовало. Он молча проследовал к автомобилю.

Как сообщало ИА Регнум, 4 декабря Карлсон заявил, что он записал в Москве интервью с главой МИД РФ и оно в ближайшее время будет опубликовано. Журналист признался, что интервью получилось «абсолютно захватывающим».

По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, Лавров в интервью Карлсону подробно рассказал о положении дел на Украине. Беседа получилась очень интересной и масштабной — более 1,5 часа, уточнила она.

В феврале 2024 года Такер Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина. Интервью в соцсети X набрало более 10 млн просмотров за 50 минут с момента опубликования. Российский лидер ответил почти на 60 вопросов.