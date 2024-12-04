Американского журналиста Такера Карлсона встретили в Москве
Журналиста Карлсона заметили в Москве после анонса интервью с главой МИД РФ
Москва, 5 декабря, 2024, 00:19 — ИА Регнум. Американский журналист Такер Карлсон попал в объективы видео камер на выходе из отеля в Москве после анонса интервью с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. По данным РЕН ТВ, телеведущего заметили возле столичного отеля Four Seasons.
На кадрах видно, как Карлсон вышел из гостиницы в сопровождении нескольких человек. Один из охранников не позволил снимающему видео человеку приблизиться к журналисту. Комментариев американца не последовало. Он молча проследовал к автомобилю.
Как сообщало ИА Регнум, 4 декабря Карлсон заявил, что он записал в Москве интервью с главой МИД РФ и оно в ближайшее время будет опубликовано. Журналист признался, что интервью получилось «абсолютно захватывающим».
По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, Лавров в интервью Карлсону подробно рассказал о положении дел на Украине. Беседа получилась очень интересной и масштабной — более 1,5 часа, уточнила она.
В феврале 2024 года Такер Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина. Интервью в соцсети X набрало более 10 млн просмотров за 50 минут с момента опубликования. Российский лидер ответил почти на 60 вопросов.