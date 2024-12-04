Саров, Нижегородская область, 5 декабря, 2024, 00:15 — ИА Регнум. В городе Сарове Нижегородской области 4 декабря были обнаружены тела двух пенсионеров с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело. Подробности сообщили в СУ СК РФ по региону.

Иван Шилов ИА Регнум Нож

Убийство произошло в одной из квартир дома по проспекту Ленина. Жертвами стали 78-летний мужчина (ножевые ранения) и 77-летняя женщина, её обезглавили.

На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты, производится детальный осмотр места происшествия, назначаются экспертизы, допрашиваются свидетели.

В мессенджерах подписчики сообщили что женщина была соцработником. Неизвестный зашёл за ней в квартиру на первом этаже, расправился с ней, а потом и с мужчиной.

Как передавало ИА Регнум, двухлетний мальчик умер на юго-востоке Москве при невыясненных обстоятельствах. Ночью мать принесла окровавленного ребёнка к соседям.

21 ноября в подмосковных Люберцах арестовали мужчину, который до смерти забил пятимесячную дочь. По данным следствия, 19 ноября незаконно находившийся в России гражданин Таджикистана, 28-летний Муроджон, много раз ударил по голове младенца, который долго плакал. Ребёнок скончался в квартире от травм.

По словам родственников жены Муроджона, украинки Марины, мужчина держал семью в страхе и заставлял жить по своим законам. Он запирал женщину и детей дома, отбирал телефоны и запрещал пользоваться социальными сетями.

В Новосибирске задержали 42-летнюю женщину, подозреваемую в убийстве бывшей свекрови и покушении на убийство своего 11-летнего сына. Женщина напала на них с ножом в ходе ссоры. Пожилая женщина скончалась на месте от ранения в шею, а мальчик смог вырваться, убежать из квартиры и позвать на помощь отца, проживающего в соседнем доме.