Грозный, 4 декабря, 2024, 23:29 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что до окончания спецоперации осталось недолго. При этом он отметил, что «нужно добиться конца в борьбе с шайтанами».

Минобороны РФ

Пр словам чеченского лидера, в любом случае после завершения военных действий, останутся «перестрелки». Всегда есть те, кто хочет зарабатывать на войне.

«Я больше чем уверен, что недолго осталось закончить войну. Перестрелки продолжатся, есть и всегда бывали во всех боевых и послевоенных событиях люди, которые заинтересованы в том, чтобы не закончилась война, а зарабатывать на этом. Поэтому война закончится», — сказал Кадыров 4 декабря во время прямой линии с жителями Чечни.

Рамзан Кадыров при этом уточнил, что не хочет, чтобы война, «пока эти шайтаны живы, закончилась». Он призвал добиться целей спецоперации до конца.

Как сообщало ИА Регнум, избранный президент США Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании неоднократно обещал остановить конфликт на Украине в течение суток. Вряд ли такое возможно, но держать слово нужно, заявил 4 декабря Рамазан Кадыров.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что все ответственные за нанесение ущерба гражданам и инфраструктуре РФ понесут заслуженное наказание. От достижения целей спецоперации Россию не заставит отступиться никакая эскалация со стороны противника, добавил дипломат.