* — состоит в объединении, признанном в РФ террористическим

Киев, 4 декабря, 2024, 23:08 — ИА Регнум. Сына бывшего президента Украины Петра Порошенко (состоит в объединении, признанном в РФ террористическим) Алексея (состоит в объединении, признанном в РФ террористическим), объявили в национальный розыск за неявку по повестке в военкомат. Об этом написало издание «Страна. ua».

РИА Новости / Стрингер

«Алексей Порошенко объявлен в розыск из-за неявки по повестке», — сообщило украинское СМИ.

При этом 39-летнего Алексея Порошенко уже два раза повесткой вызывали в военкомат — 4 сентября и 21 октября. Он не являлся. Отмечается, что у сына политика есть воинское звание «лейтенанта запаса».

По информации издания, старший сын Порошенко живёт с семьёй либо в Лондоне, либо в Сингапуре, дистанционно руководит бизнесом на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, судебные приставы наложили арест на имущество Алексея Порошенко, которое находится в России. Об этом есть информация в банке данных исполнительных производств ФССП РФ.

Исполнительное производство было открыто в январе 2024 года.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 4 декабря назвал критическим вопрос мобилизации на Украине и призвал киевский режим принимать «сложные, но необходимые решения».

Украинские СМИ ежедневно информируют о насильственной мобилизации в ВСУ на улицах и в транспорте, попытках граждан призывного возраста покинуть территорию страны, а также о сопротивлении действиям военкомов при попытке задержания.