Плесецк, Архангельская область, 4 декабря, 2024, 22:46 — ИА Регнум. Старт ракеты-носителя «Союз-2.1б» с военным спутником и выведение на целевую орбиту прошли в штатном режиме. Об этом 4 декабря сообщили в Минобороны России.

Mil.ru Пуск ракеты с космодрома Плесецк

«С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме», — отметили в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что после старта ракету-носитель среднего класса «Союз-2.1б» взяли на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова. В расчётное время космический аппарат был выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами ВКС РФ.

Как сообщало ИА Регнум, 4 декабря Воздушно-космические силы провели успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с военным спутником с космодрома Плесецк. Старт был дан в 20:59 мск.

В октябре ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1а» вывела на орбиту военный спутник, запущенный с космодрома Плесецк. Со спутником также установили устойчивую телеметрическую связь. Пресс-служба Минобороны утверждала, что бортовые системы аппарата функционировали в штатном режиме.

Первый заместитель генерального директора ракетно-космического центра «Прогресс» Равиль Ахметов 2 октября отмечал, что до конца 2024 года с трёх космодромов России запланировали пять пусков ракет «Союз».