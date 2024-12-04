Москва, 4 декабря, 2024, 22:29 — ИА Регнум. В 2025 году зарплаты в России могут вырасти на 15–20%. Об этом «Москве 24» заявил директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов.

Global Look Press

Ордов акцентировал, что ждать повышения заработной платы до 20% могут те обладатели профессии, кто действительно прилагает усилия на работе.

Как пояснил эксперт, в сфере цифровых технологий заработная плата обычно не зависит от уровня инфляции, а определяется спросом на определённые уникальные навыки и знания специалистов.

«У таких профессионалов и так хорошие зарплаты, но в условиях дефицита кадров за ними начинается настоящая «охота», в хорошем смысле этого слова», — считает Ордов.

Он отметил, что не все работодатели будут поднимать своим работникам зарплаты — компании, бывает, не индексируют их в соответствии с уровнем инфляции.

По словам экономиста, повышение не коснётся тех, кто выражает себя на работе менее активно, и он посоветовал сменить деятельность.

Как сообщало ИА Регнум, инфляцию в России необходимо сдерживать, заявил 4 декабря в ходе выступления на форуме «Россия зовёт!» президент Владимир Путин. Все инструменты борьбы с инфляцией нужно использовать с умом, не допуская структурных перегибов, отметил российский лидер.

Ранее Путин отмечал, что в целом по России размер заработной платы растёт и темпы роста выше уровня инфляции. Стране нужна экономика высоких зарплат, в этом ключ к повышению эффективности производства, заявлял президент.