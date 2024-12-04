Грозный, 4 декабря, 2024, 22:26 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании неоднократно обещал остановить конфликт на Украине в течение суток. Вряд ли такое возможно, но держать слово нужно, заявил 4 декабря глава Чечни Рамазан Кадыров.

Cechnya.gov.ru Рамзан Кадыров

«За 24 часа Трамп не сможет остановить военные действия, и не в его руках это. Он может приостановить финансирование от своего государства и от своих собачек европейских, и тогда, может быть, президент (России Владимир. — Прим. ред.) Путин скажет своё последнее слово. А так, я думаю, что если он мужчина, то он должен доказать всему миру, что он мужчина, и слово надо держать. Мы верим, что он сдержит слово», — отметил Кадыров во время прямой линии с жителями республики.

Глава Чечни добавил, что у него к Трампу однозначное отношение.

Как сообщало ИА Регнум, Дональд Трамп не раз обещал добиться быстрого разрешения конфликта на Украине после вступления в должность президента. В том числе он говорил, что сможет это сделать за 24 часа.

В США 5 ноября прошли выборы 47-го президента, на которых победу одержал кандидат от республиканцев Дональд Трамп. Инаугурация состоится в январе 2025 года. Несколько американских аналитиков после победы Трампа отметили, что избранный президент после инаугурации может попытаться остановить финансирование Украины. При этом очень важно, какая политическая сила будет преобладающей в Конгрессе США и насколько влиятельным окажется Трамп.

Трамп 14 ноября заявил, что намерен вместе со своей командой усердно работать над завершением конфликта на Украине, который, как считает избранный президент США, пора остановить.