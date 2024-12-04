Вашингтон, 4 декабря, 2024, 21:45 — ИА Регнум. Киевский режим в ближайшие недели получит 50 млрд долларов из замороженных западными странами активов России, заявил 4 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен.

Кадр из видео

У США и ЕС есть скоординированный план по быстрой передаче этих средств Украине, сказал Блинкен в ходе брифинга.

«Сейчас мы на основе замороженных российских активов должны получить 50 млрд долларов, которые пойдут на Украину. Эти деньги уйдут от нас в следующие недели, а также от Европы, и это поддержит Украину на время в следующем году», — заявил Блинкен.

У Украины должны быть деньги и иные ресурсы, необходимые для ведения военного конфликта и поддержки экономики, сказал госсекретарь США. Речь идёт в том числе о поставках боеприпасов и бронетехники, заявил он.

Как сообщало ИА Регнум, в июне Agence France-Presse сообщило, что лидеры стран «Группы семи» (G7) пришли к соглашению о выделении Украине 50 млрд долларов в кредит в счёт доходов от замороженных российских активов. По информации издания, с этой инициативой выступили США.

Президент России Владимир Путин отмечал, что попытки западных стран изъять замороженные российские активы станут воровством и не останутся безнаказанными. Западные страны заморозили активы и валютные резервы России и пытаются подвести юридическую базу под их присвоение, но, несмотря на крючкотворство, воровство останется воровством, подчеркнул глава государства.

Министр финансов Антон Силуанов 20 ноября заявил, что Россия воспользуется доходами от замороженных активов западных инвесторов в ответ на недружественные действия Запада. Силуанов подчеркнул, что такие меры станут адекватным ответом.