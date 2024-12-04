Плесецк, Архангельская область, 4 декабря, 2024, 21:14 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы провели успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с военным спутником с космодрома Плесецк, сообщила 4 декабря пресс-служба Министерства обороны.

РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Пуск был осуществлён в 20:59 мск.

«С Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром «Плесецк») в Архангельской области боевым расчётом космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлён пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, в октябре ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1а» вывела на орбиту военный спутник, запущенный с космодрома Плесецк. Со спутником была установлена устойчивая телеметрическая связь. Пресс-служба Минобороны сообщала, что бортовые системы аппарата функционируют в штатном режиме.

Предназначенная для запусков различных космических аппаратов, включая спутники военного назначения, ракета «Союз-2.1а» характеризуется повышенной точностью выведения и увеличенной массой полезных грузов на низких орбитах за счёт усовершенствования системы управления и двигательных установок I и II ступеней, отмечалось в сообщении.

Ранее в октябре первый заместитель гендиректора ракетно-космического центра «Прогресс» Равиль Ахметов рассказал, что до конца года планируется осуществить пять пусков ракет-носителей «Союз». Пуски будут произведены с космодромов Плесецк, Байконур и Восточный.