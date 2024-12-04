Гавана, 4 декабря, 2024, 20:53 — ИА Регнум. В ночь на 4 декабря на Кубе вновь произошло масштабное отключение электричества, затронувшее всю территорию страны, сообщила пресс-служба энергетической компании Union Electrica.

Global Look Press

«Произошло полное отключение национальной энергосистемы», — сказано в сообщении министерства энергетики Кубы в соцсетях.

Причиной стало автоматическое отключение одной из крупнейших электростанций страны в городе Матансасе, специалисты уже работают над восстановлением подачи энергии, отметила также пресс-служба.

Как передавало ИА Регнум, 18 октября на Кубе произошло полное отключение энергосистемы в связи с выходом из строя ТЭЦ в Матансасе. Глава республики Мигель Диас-Канель Бермудес назвал основной причиной кризиса в энергетике санкции США в отношении Кубы.

6 ноября национальная электроэнергетическая сеть Кубы отключилась из-за сильного ветра, вызванного ураганом «Рафаэль». Циклон сформировался у берегов республики днём ранее, а затем усилился до третьей категории. Устойчивая скорость ветра в его эпицентре достигала 185 км/ч.

Россия по поручению президента Владимира Путина поможет Кубе, направив в республику дизельное топливо и ремонтное оборудование, сообщил позднее вице-премьер Дмитрий Чернышенко.