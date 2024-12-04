Москва, 4 декабря, 2024, 20:32 — ИА Регнум. Министерство финансов не закладывало в бюджет на 2025 год поступления дивидендов на государственный пакет акций «Газпрома», сообщил 4 декабря глава ведомства Антон Силуанов.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Существуют исключения, когда государству проще оставить прибыль в компании, чем забрать её, а потом вернуть в виде инструментов поддержки, хотя общий подход Минфина состоит в том, что госкомпании должны направлять 50% своей прибыли на дивиденды, сказал Силуанов в интервью РБК.

«Наша общая политика, что госкомпании должны делиться своей прибылью в виде дивидендов, общий подход 50%, он известен, не менялся в последние годы. Но мы видим, что в отдельных случаях компаниям нужны деньги, и вместо того, чтобы давать деньги из бюджета, проще оставить их в компании и не забирать дивиденды», — сказал министр.

Как передавало ИА Регнум, в мае правительство дало указания Министерству финансов, Росимуществу и Министерству энергетики выпустить директивы об отказе выплачивать дивиденды «Газпрома» по итогам 2023 года.

В июне 2023 года «Газпром» принял решение не выплачивать дивиденды по результатам деятельности в 2022 году. В компании пояснили, что направили 1,2 трлн рублей на выплату промежуточных дивидендов за первое полугодие 2022 года. Этот объём концерн назвал рекордным в истории компании и российского фондового рынка.

В октябре замглавы Минфина Алексей Моисеев заявил, что компании с государственным участием в условиях пандемии коронавируса и санкционного давления «немного расслабились» с выплатой дивидендов. Государство рассчитывает, что показатели выплат будут расти, отметил Моисеев.