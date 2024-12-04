Москва, 4 декабря, 2024, 20:04 — ИА Регнум. Не все граждане Армении поддержат слова премьер-министра страны Никола Пашиняна по поводу отношений республики Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил журналистам заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Ранее глава армянского правительства выступил с заявлением, что отношения этого и Еревана прошли точку невозврата. Кроме того, Пашинян выразил мнение, что Армения находится вне ОДКБ.

«Думаю, что не все в Армении будут в восторге от такого рода заявлений», — сказал Климов, которого цитирует Lenta.ru.