Москва, 4 декабря, 2024, 19:45 — ИА Регнум. Россия должна постоянно создавать надёжную защиту от угроз биологического терроризма, заявил 4 декабря заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Юлия Зырянова / ТАСС

В ходе заседания межведомственной комиссии Совбеза по противодействию современным угрозам биологической безопасности Медведев отметил, что США «утыкали» своими биолабораториями весь мир, и никому не известно, чем в этих лабораториях занимаются.

«США любят навешивать на другие страны ярлыки по поводу биотехнологий, даже использования биологического оружия, в то время как сами утыкали своими биолабораториями практически весь мир, и чем они там занимаются, Бог весть, никто не знает», — сказал Медведев.

Искусственный интеллект может способствовать появлению нового биологического оружия, подчеркнул зампред Совета безопасности. Он предложил усилить контроль за всеми попадающими в РФ биоматериалами и биотехнологиями.

Как передавало ИА Регнум, в апреле занимавший тогда пост посла России в Вашингтоне Анатолий Антонов отмечал, что США превратили Украину в полигон для незаконной реализации военно-биологических программ. В свою очередь посол России в Гааге и постпред при Организации по запрещению химического оружия Владимир Тарабрин заявлял о наличии у России информации, что на территории Украины по-прежнему продолжают функционировать 30 биолабораторий, работающих по заказу Вашингтона.

Дипломат напомнил, что в день начала специальной военной операции власти Украины в спешке начали уничтожать хранившиеся в этих лабораториях опасные образцы, однако в 2023 году киевский режим возобновил реализацию этих программ, изменив их названия.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов ранее информировал: в ходе проведения специальной военной операции Россия получила документы, подтверждающие, что США проводили на территории Украины работы с компонентами биологического оружия, а также осуществляли исследования возбудителей особо опасных инфекций.