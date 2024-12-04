Нью-Йорк, США, 4 декабря, 2024, 20:12 — ИА Регнум. В Нью-Йорке у входа в отель на Манхэттене был убит генеральный директор UnitedHealthcare Брайан Томпсон, сообщает The New York Times со ссылкой на полицейский отчёт.

Иван Шилов ИА REGNUM

Издание сообщает, что 50-летний топ-менеджер одной из крупнейших американских медицинских страховых компаний был доставлен в больницу в критическом состоянии с огнестрельной раной в районе груди. Спасти его не удалось.

Свидетели сообщили журналистам, что преступником был белый мужчина, который перед преступлением «слонялся» неподалеку от отеля, а затем, сделав выстрел, скрылся на велосипеде. Источники предположили, что преступник, вероятно, поджидал жертву.

Нападение на Томпсона произошло во время ежегодной конференции инвесторов компании, после инцидента мероприятие было отменено. Полиция ведёт поиски преступника.

Как передавало ИА Регнум, 19 октября неизвестные открыли стрельбу по толпе из нескольких сотен человек, праздновавших победу команды бывших выпускников школы в футбольном матче в американском штате Миссисипи. Три человека погибли, ещё восемь пострадали.

Вечером 12 октября около здания университета в Нэшвилле (штат Теннесси) произошла перестрелка, в результате которой один человек погиб и ещё девять получили ранения. Инцидент произошёл после вечеринки. Один из пострадавших в результате перестрелки— ребёнок.