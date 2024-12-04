Москва, 4 декабря, 2024, 19:42 — ИА Регнум. Нельзя недооценивать опасность ядерного сценария, особенно в виду отсутствия каких-либо «дорожных карт», содержащих в себе план действий в таком случае, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью CNN.

РИА Новости / Алексей Филиппов

«Опасность этого сценария не должна недооцениваться кем-либо. У нас нет каких-либо аналогий, дорожных карт и культуры, как действовать в подобного рода ситуациях», — отметил дипломат.

Рябков добавил, что уровень эскалации сейчас ниже, чем во времена Карибского кризиса. По его словам, тогда риски ядерной катастрофы стояли «более остро».

Как передавало ИА Регнум, 19 ноября президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий новую редакцию доктрины «Основы госполитики в области ядерного сдерживания». Так, была расширена категория государств и военных блоков, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Также был дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых нужны такие действия.

Помимо этого, теперь агрессию со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны, будут считать их совместным нападением на РФ.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Запад серьёзно воспринимать обновление ядерной доктрины России и применение ракеты «Орешник». Он подчеркнул, что речь идёт не о коммуникационной уловке.

25 ноября адмирал НАТО Роб Бауэр заявил, что руководство альянса обсуждает возможность нанесения превентивных ударов по России в случае вооружённого конфликта. По его словам, альянс сейчас должен восполнить операционные запасы оружия, которые истощились, а также больше инвестировать в ПВО и системы нанесения высокоточных ударов.

На такое заявление вскоре ответила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она предположила, что в НАТО не дочитали ядерную доктрину РФ.