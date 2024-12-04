Москва, 4 декабря, 2024, 19:50 — ИА Регнум. Россия запросила на 20 декабря проведение заседания Совета безопасности (СБ) ООН по вопросу о западных поставках оружия Украине. Об этом сообщил постоянный представитель России в совете Василий Небензя.

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На заседании СБ ООН по Украине Небензя запросил очередную встречу, чтобы обсудить разрешение Белого дома на удары ВСУ тактическими баллистическими ракетами ATACMS и крылатыми ракетами большой дальности Storm Shadow вглубь российских территорий. По его словам, подобный шаг «принципиальным образом меняет суть конфликта».

«Сегодня мы вынуждены выслушать в этом зале набившие оскомину за последние годы неоднократно опровергнутые фальшивки про окаянных, похищаемых Россией украинских детей. Очевидно, что Соединенные Штаты и их сателлиты решили достать этот сюжет из нафталина, чтобы сместить акцент с предпринятых ими в последнее время эскалационных шагов, призванных усугубить и расширить географию украинского конфликта и грозящих прямым столкновением ядерных держав», — заявил постпред РФ в ходе заседания.

Как передавало ИА Регнум, 17 ноября американская газета The New York Times сообщила, что президент США Джо Байден впервые разрешил применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российской территории. Однако издание Defense News также отметила, что решение Байдена по ударам ракетами ATACMS с украинской территории вглубь России не предоставит Украине никаких преимуществ в конфликте.

Президент России Владимир Путин заявил, что 19 ноября против РФ было применено западное дальнобойное оружие: ракеты ATACMS и Storm Shadow. Противник ударил ими по территории Курской и Брянской областей. Вечером 21 ноября глава государства сообщил о применении ракетной системы «Орешник» для удара по объекту ВПК Украины в Днепропетровске в ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия.

22 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что действия администрации Байдена по Украине являются стремлением «нагадить» будущей администрации Дональда Трампа. Он подчеркнул, что в поставках ATACMS и разрешении использовать британские и французские ракеты Storm Shadow и SCALP есть элемент того, чтобы оставить как можно более плохое наследство.