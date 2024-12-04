Москва, 4 декабря, 2024, 19:17 — ИА Регнум. Позиции Москвы и Киева по вопросу мирного урегулирования украинского конфликта несовместимы, поэтому и возможность компромисса сейчас равна нулю, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью CNN.

Mid.ru

«Президент РФ Владимир Путин изложил нашу позицию 14 июня. Мы знаем, что говорит глава киевского режима Владимир Зеленский в своих планах и предложениях. Если вы сравните эти две позиции, вы увидите, что они, видимо, несовместимы. Поэтому шансы на компромисс сейчас равны нулю», — сказал дипломат.

Как передавало ИА Регнум, Рябков также заявил, что Москва пока напрямую не получала каких-либо предложений по мирному урегулированию украинского конфликта от команды избранного президента США Дональда Трампа. По словам дипломата, российская сторона готова выслушать предложения республиканца, однако инициативы Трампа по Украине не будут иметь успеха, если будут противоречить «базовым элементам официальной позиции РФ».

Ранее Путин отмечал, что одним из условий для переговоров будет заявление Киева об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговорного процесса киевскому режиму необходимо признать территориальные реалии и вывести свои войска с территории регионов, которые воссоединились с Россией в 2022 году, отмечал глава государства.