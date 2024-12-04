Москва, 4 декабря, 2024, 19:29 — ИА Регнум. Пользователи интернета смогут быстрее находить фильмы, трансляции, шоу и авторский контент, благодаря тому VK что запустили веб-версию VK Видео, которая находится на домене vkvideo.ru. Об этом заявили в пресс-службе компании.

«Отдельный домен VK Видео позволит быстрее внедрять технологии и инструменты для авторов, и откроет новые возможности для монетизации: например, более гибкие модели размещения рекламы или премиум-функции для видеоблогеров. Пользователи, в свою очередь, получат не только много качественного видеоконтента, но привычный для них формат его потребления», — подчеркнул вице-президент по музыкальным и видеосервисам VK Николай Дуксин.

На главной витрине появились горизонтальные блоки с разделами: «Продолжить просмотр», «Подписки», «Фильмы», «Сериалы», «Телеканалы» и «Шоу», отметили разработчики.

«На vkvideo.ru обновлена навигация сайта и добавлены новые функции. Одним из ключевых нововведений стал перенос подписок на авторов из сторонних сервисов, что позволяет зрителям следить за новинками и любимыми авторами. В разделе «Подписки» появился быстрый доступ к списку авторов и возможность скрыть тех, чей видеоконтент не актуален в ленте», рассказали создатели.

Как сообщало ИА Регнум, 1 ноября в «VK Видео» заработал «детский режим». Вице-президент по музыкальным и видеосервисам VK отметил, что категория детского контента стала одной из самых быстрорастущих на платформе, а число пользователей в этой категории за несколько месяцев увеличилось в три раза.

7 ноября Школа авторов VK и VK Play запустила бесплатный курс для геймеров. Он предназначен для авторов сообществ «ВКонтакте», относящихся к тематике «гейминг». Выпускники курса смогут создавать, продвигать и монетизировать контент на тематику игр. Экспертом выступил руководитель отдела SMM&Media VK Play Александр Егоров, обладающий 10-летним опытом управления гейминговыми сообществами и видеоигровыми проектами

Как передавало ИА Регнум, стриминговый сервис VK Play Live стал доступен в VK Видео и на домене live. vkvideo.ru. Теперь у него новый логотип, название и стиль. Об этом 26 ноября сообщили в компании. Каталог трансляций будет доступен на всех платформах VK Видео: в веб-версии, в приложении VK Видео на смартфонах и планшетах, на Smart TV и на отдельном домене. Прямые трансляции в сообществах «ВКонтакте» будут запускаться в VK Видео Live. Записи трансляций сохраняются в сообществе «ВКонтакте» и на канале сообщества в VK Видео.