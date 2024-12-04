Москва, 4 декабря, 2024, 18:53 — ИА Регнум. Директор департамента мониторинга и реагирования на киберугрозы Центра кибербезопасности и защиты ПАО «Ростелеком» Владимир Шадрин сообщил суду, что не признаёт своей вины в деле о мошенничестве в особо крупном размере.

Суды общей юрисдикции города Москвы Владимир Шадрин

Шадрин заявил, что не совершал каких-либо преступлений и попросит смягчить меру пресечения. По данным следствия, уголовное дело касается мошенничества с договорами «Ростелекома», на которых было похищено более 180 млн рублей. Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.

4 декабря Московский городской суд рассмотрел жалобу на арест до 12 января и принял решение оставить топ-менеджера в СИЗО.

Как ранее передавало ИА Регнум, суд отправил под арест топ-менеджера «Ростелекома» и гендиректора ООО «Комплаинс Софт» Антона Менчица в рамках того же дела о мошенничестве.