Москва, 4 декабря, 2024, 18:23 — ИА Регнум. По данным Банка России за 2023 год, более 50% мошеннических операций совершается с помощью методов социальной инженерии. Государство и финансовые организации работают над механизмами, которые помогут противостоять такому типу мошенничества.

Кристина Кормилицына/РИА Новости

Одна из ключевых государственных инициатив — это принятие Госдумой в первом чтении законопроекта, согласно которому предлагается информировать доверенных лиц о некоторых финансовых операциях гражданина, чтобы предотвратить финансовое мошенничество. Авторы законопроекта хотят обязать значимые кредитные организации предоставлять клиенту возможность назначать доверенное лицо для подтверждения его банковских операций. Как заявил ИА Регнум один из авторов законопроекта председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, закон может быть принят уже в первом квартале 2025 года.

«Как правило, жертвами мошенничества оказываются люди, которые менее ознакомлены с методами работы злоумышленников», — отметил Аксаков, добавляя, что подавляющая их часть — это люди старшего возраста. Проверка операций поможет снизить количество жертв среди этой группы населения, отметил автор законопроекта.

С аналогичными инициативами выступают и финансовые организации. В частности, 4 декабря «Т-Банк» рассказал о новом бесплатном сервисе «Защита близких», который предполагает назначение доверенного лица для дополнительной проверки операций, которые входят в зону риска: переводы на сумму свыше 10 тыс. рублей, взятие кредитов и досрочное закрытие вкладов.

Как рассказали в «Т-Банке», в борьбе с мошенничеством, особенно там, где используется социальная инженерия, работает принцип: один в поле не воин. Россиянам сложно противостоять мошеннику в одиночку — и во многом именно в этом секрет успеха мошенников. В своих сценариях злоумышленники целенаправленно ограждают жертв от общения с близкими, чтобы те не смогли их вовремя остановить.

«Наш новый сервис позволит подставить близкому плечо в самым нужный момент. При этом нам было важно настроить защиту таким образом, чтобы не беспокоить обе стороны излишними проверками и сфокусироваться на отслеживании только по-настоящему мошеннических операций», — отмечают в «Т-Банке».

Законопроект стандартизирует для рынка этот инструмент и регламентирует его исполнение, поясняет руководитель проекта «Народного фронта» «За права заёмщиков» координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева. По её словам, этот механизм станет важным элементом противодействия мошенничеству с использованием методов социальной инженерии.

Эксперт также отмечает, что запуск сервиса «Защита близких» — это прекрасный пример социальной ответственности и клиентоориентированного подхода со стороны бизнеса. Участник рынка вполне удачно продолжает развитие линейки сервисов заботы о клиенте, среди которых также телефонный секретарь, фрод-рулетка, сервис «Защитим или вернём деньги».

Похожий сервис развивает Сбер, однако он строится по принципу информирования — доверенные лица будут получать информацию абсолютно обо всех транзакциях подопечного, без возможности подтверждения.

Лазарева пояснила, что мошенники могут надавить на жертву, чтобы «увести» её от доверенного лица. «В случае мошеннической атаки важно именно прервать выполнение операции хотя бы до выяснения — быть в курсе не всегда достаточно», — заключает эксперт.