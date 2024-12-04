Бангкок, 4 декабря, 2024, 18:39 — ИА Регнум. В одном из монастырей Таиланда 12-метровая статуя Будды упала прямо на монаха. Инцидент произошёл на берегу реки Меконг в провинции Амнат Чароен. Об этом сообщило издание The Thaiger.

Moritz Wolf/Global Look Press

Двенадцатиметровую статую Будды монахи устанавливали 29 ноября. Она внезапно рухнула в тот момент, когда работники храма снимали формы с бетонного основания. Под обломками оказались шестеро мужчин. Одного из них спасти не удалось, пятеро других получили травмы разной степени тяжести.

Местные жители полагают, что статуя обрушилась из-за злых духов. Они рассказали, что, пока шло строительство монумента, произошло несколько несчастных случаев.

Настоятель монастыря Вирачате Чинвангсо отверг спекуляции о сверхъестественном вмешательстве, объяснив обрушение инженерными просчётами. Очевидец обрушения Пайван Вантангфонг предположил, что причиной разрушения монумента мог стать сильный ветер, который разгулялся в провинции в тот день.

11 ноября на стройплощадке многоквартирного дома в Кызыле упал строительный кран. Инцидент произошёл на Ангарском бульваре. Крановщик оказался зажат в кабине, откуда его извлекли сотрудники МЧС. Рабочие не пострадали.