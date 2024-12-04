Москва, 4 декабря, 2024, 17:41 — ИА Регнум. Росфинмониторинг внёс в список террористов и экстремистов Павла Косолапова, который причастен к подрыву поезда «Невский экспресс» в 2007 году. Об этом 4 декабря сообщается на сайте ведомства.

Михаил Мордасов / РИА Новости

«Перечень террористов и экстремистов (включённые)… Косолапов Павел Павлович, 27.02.1980 г. р., хутор Большой Серафимовического района Волгоградской области», ― указано в базе ведомства

Как сообщало ИА Регнум, скоростной пассажирский поезд № 166 «Невский экспресс» сошёл с рельсов 13 августа 2007 года в Новгородской области в результате подрыва железнодорожных путей на перегоне Бурга ― Красненка. В результате аварии никто не погиб, 30 человек госпитализировали.

Уголовное дело возбудили по статье о теракте. В октябре и декабре 2007 года по обвинению в совершении преступления задержали жителей Ингушетии Саламбека Дзахкиева и Макшарипа Хидриева. Процесс по делу в Новгородском областном суде начался в июне 2009 года.

Косолапова заочно обвинили в организации теракта, изготовлении и установке взрывного устройства. Дело в отношении него выделили в отдельно производство, подозреваемого объявили в розыск.