Калуга, 4 декабря, 2024, 17:40 — ИА Регнум. Директор калужской школы Антон Ковалёв, в которой подросток избил одноклассника за отказ уступить место за партой, заявил ИА Регнум, что в конфликте виноват сам пострадавший. Ковалёв сказал, что избитый школьник «сам же и спровоцировал это». Педагог также подчеркнул, что не будет отчислять начавшего драку школьника, даже несмотря на уголовное дело и проверку со стороны Следственного комитета.

Кадр из видео

Антон Ковалев рассказал, что конфликт между подростками носил исключительно «бытовой» характер и что сам он не видит в этой ситуации ничего серьезного.

«Место они там делили — не поделили. Обычный бытовой школьный случай. Это была драка, которые, к сожалению, бывают в школах. Мы ее разобрали по нашим инструкциям, приняли все меры. Это школьная история. История обычного школьного дня. Дети могут поссориться, могут там «поднавесить» (ударить), но не более того. Это обычный бытовой школьный такой случай», — отметил директор школы.

sh45kaluga-40. gosuslugi.ru Директор калужской школы №45 им. Маршала Советского Союза Г. К. Жукова Антон Ковалёв

По его словам, сразу после драки в школу вызвали родителей Рашида и родителей Никиты (имена изменены). Во время разговора директор призвал мальчиков попросить друг у друга прощения. При этом Ковалев отметил, что в конфликте виноват именно пострадавший школьник. Директор настоял, чтобы Никита принес извинения избившему его Рашиду.

«Я как конфликтолог вам скажу: в конфликте всегда виноваты обе стороны. Кто-то в большей, кто-то в меньшей степени. Всегда есть инициаторы конфликта. Кому прилетело — он сам же и спровоцировал это. Никита сам сказал, что провоцировал, что оскорблял Рашида. В итоге пострадавший мальчик Никита извинился. Мама Рашида и сам школьник тоже попросили прощения. Все извинились, руки пожали», — рассказал Ковалев.

Также директор отметил, что, по его мнению, во время разговора пострадавший школьник внешне выглядел целым, не считая ссадины на лице.

«Видно было, что они подрались, у пострадавшего была ссадина, но не более того. Никаких нарушений головного мозга в первые сутки этого инцидента не было», — подчеркнул Ковалев.

При этом в социальных сетях и калужских СМИ появилась информация о том, что в результате нападения Рашида Никита получил серьезные травмы. Отмечается, что у пострадавшего мальчика сотрясение головного мозга средней степени тяжести, рваная рана лица, а также два выбитых зуба. Однако директор школы эту информацию опроверг.

«Ребенок не был увезен в медучреждение, он не попал в реанимацию, никаких выбитых зубов там не было, рваной раны тоже не было. Ребенок адекватно общался со мной, потери сознания не было, отключки тоже не было. Поэтому всё, что там пишут в соцсетях, — это полная ложь», — рассказал директор.

По словам Антона Ковалева, после случившегося он принял решение не исключать Рашида из школы. Директор рассказал, что мальчика поставили на внутришкольный учет, а также вынесли официальный выговор, который, по словам самого директора, «ничего не значит» — просто административная мера, которая не будет занесена в личное дело подростка. Рашид продолжает посещать занятия в обычном режиме. Вопрос об его отчислении перед администрацией школы не стоит, подчеркнул Ковалев.

При этом пострадавший Никита сразу после избиения ушел на больничный и уже месяц не ходит в школу.

«Школу он на сегодня не посещает, но имеет полное право по больничному находиться дома. Школа предоставила все возможности обучения на дому. Домашние задания через классных руководителей он получает, выполняет, отправляет учителям, он аттестовывается, получает отметки, но пока он в таком облегченном режиме. То есть никакой угрозы его здоровью нет», — отметил Антон Ковалев.

На вопрос журналистов ИА Регнум, может ли пострадавший Никита не посещать школу из-за того, что боится возвращаться в место, где его избили, и встречаться со своим обидчиком Рашидом, директор ответил, что такие предположения «просто смешны».

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Калуге 15-летний уроженец Таджикистана Рашид избил в школьном туалете своего одноклассника и попросил друзей снять это на видео.