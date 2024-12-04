Москва, 4 декабря, 2024, 17:29 — ИА Регнум. Главной проблемой в развитии торговых отношений России и Китая остаются трудности при проведении взаимных расчётов, заявил президент РФ Владимир Путин 4 декабря на пленарном заседании форума «Россия зовёт!».

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«Главная проблема, которая сегодня у нас существует, это проблема расчётов, здесь секретов никаких нет», — сказал российский лидер.

Вместе с тем он уточнил, что товарооборот между странами почти 90% обслуживается в юанях и рублях.

Как сообщало ИА Регнум, 2 декабря генеральный директор АО «Первая Группа» Алексей Порошин заявил, что в Китае банки отказываются работать с кредитными организациями России, которые попали под новые американские санкции. Он уточнил, что принимать платежи отказался Bank of China. Кроме того, предупреждения о прекращении приёма платежей начал рассылать Bank of Kunlun.

США ввели 21 ноября санкции против 100 юридических и физических лиц. Среди них руководитель департамента национальной платёжной системы Банка России Алла Бакина, «Газпромбанк», «БКС-банк», банк «Центрокредит».