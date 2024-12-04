Ереван, 4 декабря, 2024, 17:46 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения не вернётся в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), так как точка невозврата уже пересечена. Об этом политик сообщил во время правительственного часа в парламенте в среду.

Кристина Кормилицына / РИА Новости

Премьер-министр отметил, что разница в восприятии Армении и России ситуации с ОДКБ делает практически невозможным возвращение страны в организацию.

«По сути, мы уже считаем себя вне ОДКБ. Пусть они решают, что хотят. Мы не вмешиваемся в их дела и не заявляем, что здесь у нас де-юре есть право на вето. И это при всём уважении к нашим коллегам… Считаю, что мы в этом вопросе перешли точку невозврата», — добавил он.

Таким образом Никол Пашинян отреагировал на позицию организации относительно того, что она не смогла участвовать в военных действиях в Нагорном Карабахе, так как Армения не признала эту территорию своей, и речь не шла о нападении на страну — члена ОДКБ.

Как ранее передавало ИА Регнум, на саммите ОДКБ 28 ноября президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие Армении. Он сообщил, что государство официально не заявляло о выходе из организации и со временем может вернуться к полноформатной работе.

В феврале Никол Пашинян заявил о заморозке участия республики в ОДКБ. Позже он заявил, что страна выйдет из состава организации, когда посчитает это необходимым.

В июне Пашинян утверждал, что две страны ОДКБ якобы готовились к войне против Армении в Нагорном Карабахе в 2020 году. Называть страны он не стал, доказательств также не привёл.

В сентябре Пашинян заявил, что ОДКБ якобы создала угрозы для суверенитета республики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва категорически не согласна с обвинениями Пашиняна, и что от ОДКБ не исходит и не может исходить никакой угрозы для суверенитета Армении.