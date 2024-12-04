Москва, 4 декабря, 2024, 17:09 — ИА Регнум. Россия рассчитывает на подписание нового фундаментального договора с Ираном, заявил 4 декабря президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании форума «Россия зовёт!».

Григорий Сысоев / РИА Новости

Речь идёт о Договоре о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве двух стран. Глава государства уточнил, что заключение соглашения должно состояться в ходе предстоящего визита иранского лидера Масуда Пезешкиана в Москву.

«Мы закончили фундаментальный договор, в котором будут отрегулированы все вопросы, связанные с нашим сотрудничеством в будущем. Надеюсь, что в ходе предстоящего в Российскую Федерацию визита президента Ирана он будет подписан», — сказал он.

Президент РФ отметил, что Россия и Иран уже имеют несколько больших совместных проектов, включая и те, что охватывают сферы энергетики и безопасности. Путин также добавил, что Москва приветствует стремление Тегерана плотнее взаимодействовать с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

Как сообщало ИА Регнум, в июле Масуд Пезешкиан заявил о намерении укреплять сотрудничество с Россией, которую он назвал стратегическим союзником Ирана. 23 октября Путин провёл встречу с президентом Ирана. Российский лидер отмечал, что РФ и Иран ведут активную совместную работу на международной арене и их оценки происходящих в мире событий часто очень близки.

3 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия и Иран не собираются затягивать подписание Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве.