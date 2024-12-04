Москва, 4 декабря, 2024, 17:05 — ИА Регнум. В России работают все производства, но не хватает рабочих рук, заявил 4 декабря в ходе выступления на форуме «Россия зовёт!» президент Владимир Путин.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«У нас безработица 2,4%. Все предприятия работают, рабочих рук не хватает», — отметил глава государства.

Одна из задач властей — обеспечить инвестиционный процесс, что в целом удаётся сделать, добавил президент.

Как передавало ИА Регнум, в ходе своего выступления на форуме Путин напомнил, что в России фиксируется рекордно низкий уровень безработицы, особенно выделяющийся на фоне показателей целого ряда западных стран, в том числе Франции, Италии и Канады. Также глава государства подчеркнул, что проблема молодёжной безработицы в РФ вообще перестала существовать.

В ходе одного из выступлений в октябре президент также отмечал, что в стране почти нет безработицы и есть, напротив, нехватка рабочих рук. Глава государства указал, что эта тенденция может привести к ограничению экономического роста, а также призвал наращивать технологическую независимость, внедрять новые технологии и повышать производительность труда.