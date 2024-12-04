Киев, 4 декабря, 2024, 17:01 — ИА Регнум. На Украине начали серийное производство ударной ракеты-беспилотника «Паляница». Об этом 4 декабря в колонке для издания «Левый берег» заявил министр обороны страны Рустем Умеров.

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«Новый стартап реализовал проект ракеты «Паляница», которая уже вышла в серийное производство», ― написал глава оборонного ведомства.

Умеров также указал на поддержку минобороны страны в этом вопросе.

Как сообщало ИА Регнум, о первом применении Вооружёнными силами Украины ракеты-дрона «Паляница» глава киевского режима Владимир Зеленский заявил 24 августа. По его словам, новый беспилотник гораздо быстрее и мощнее других дальнобойных БПЛА. Он не раскрыл других деталей, в том числе на каком направлении применили дрон.

Умеров 19 ноября заявил о продолжении наращивания производства дальнобойных ракет в стране. По информации украинского минобороны, «ракетная программа работает», намечены планы на 2025 год. В ведомстве добавили, что уже изготовлены первые 100 ракет, а также масштабировано серийное производство крылатых ракет Р-360 «Нептун».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 18 ноября заявила, что никакое «чудо-оружие», на которое рассчитывает киевский режим, не изменит ход спецоперации России. Она предупредила, что ответ России в случае использования ВСУ дальнобойных ракет для ударов вглубь российской территории будет адекватным и ощутимым.