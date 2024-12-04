Москва, 4 декабря, 2024, 16:54 — ИА Регнум. Биткоин и другие цифровые валюты невозможно запретить, они продолжат развиваться. Об этом заявил президент Владимир Путин 4 декабря, выступая на пленарном заседании форума «Россия зовёт!».

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Вот, например, биткоин кто может запретить? Никто. А использование других электронных средств расчёта кто может запретить? Да никто! Потому что это новые технологии», — сказал российский лидер.

Он подчеркнул, что развитие этих инструментов будет так или иначе идти вне зависимости от ситуации с долларом, потому что всем нужно снижать издержки и повышать надёжность.

Речь идёт о неизбежном процессе, валюта США тут ни при чём, констатировал Путин.