Москва, 4 декабря, 2024, 16:45 — ИА Регнум. На Западе не видят, что мир меняется, из-за зазнайства и снобизма. Об этом заявил президент Владимир Путин 4 декабря, выступая на пленарном заседании форума «Россия зовёт!».

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«А что им мешает? Это вот такое, знаете, то, что в народе называют зазнайством или снобизмом. Они считают, что им всё «а» — позволено и «б» — они всё сделают, несмотря ни на что», — сказал российский лидер.

Он добавил, что из-за происходящих в мире изменений «всё сделать не получается». При этом действия Запада подталкивают процесс формирования многополярного мира.

Этот процесс становится абсолютно неизбежным и уже даёт какие-то результаты, заключил Путин.