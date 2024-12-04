Москва, 4 декабря, 2024, 16:36 — ИА Регнум. Запад становится все менее «глобальным», его доля в мировом ВВП постоянно сокращается, тогда как доля Юга и Востока растёт. Об этом заявил президент Владимир Путин 4 декабря, выступая на пленарном заседании форума «Россия зовёт!».

ТАСС/POOL/Кристина Кормилицына

Разворот России к глобальному Югу и Востоку произошёл не сейчас, он постепенно идёт с 2000-х годов, добавил он.

«Россия давно, начиная с 2000-х годов, имея в виду тенденции мирового развития, развития мировой экономики, этим занимается. Спокойно, поэтапно. Но мы же давно это делаем», — сказал Путин.

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