Москва, 4 декабря, 2024, 16:26 — ИА Регнум. Уход «Фольксвагена» из России вызывает недоумение — нерыночных мер против немецких компаний Москва не предпринимала. Об этом заявил президент Владимир Путин 4 декабря, выступая на пленарном заседании форума «Россия зовёт!».

Павел Бедняков/РИА Новости

Он отметил, что «Фольксваген» напрасно покинул страну, это было ошибкой и обернулось для компании потерей прибыли.

«Зачем «Фольксваген» ушёл с российского рынка? Не только бы здесь работал, не только бы продавал свою продукцию даже в условиях высокого уровня локализации этой продукции, а ещё и компоненты бы продолжал поставлять, получал бы замечательную выручку», — сказал Путин.

Путин предостерёг от решений в экономике, принятых по политическим мотивам.