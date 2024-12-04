Москва, 4 декабря, 2024, 16:13 — ИА Регнум. Полиция проверяет подростков, которые издевались над уборщицей общественного туалета в Москве. Несовершеннолетние снимали свои действия на видео, а затем выложили в сеть. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Кадр из видео

В соцсетях распространилось видео, на котором несколько подростков намеренно провоцируют женщину, работающую уборщицей в одном из общественных туалетов. По предварительной информации, видео снято в Москве. На кадрах видно, как подростки плюют в женщину, дразнят, открывают и закрывают дверь в помещение. В какой-то момент, чтобы уборщица не смогла в очередной раз закрыть дверь, один из мальчиков уронил возле открытой двери припаркованный рядом электросамокат.

Видео длится несколько минут, но по реакции женщины видно, что она еле сдерживает эмоции. В итоге уборщица метнула в надоедливых подростков пустое пластиковое ведро. Школьники забрали его с собой, один из них похвастался на видео добытым в «бою» трофеем.

Такое поведение подростков возмутило многих. В СПЧ призвали их наказать за такое обращение со взрослой женщиной. Сейчас правоохранители изучают видео и устанавливают личности подростков и их родителей.

«По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По её результатам будет принято процессуальное решение», — рассказал собеседник агентства.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Башкортостане возбудили дело после избиения пенсионера толпой подростков. Видео с нападением было опубликовано в в сети.