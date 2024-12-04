Москва, 4 декабря, 2024, 16:07 — ИА Регнум. Россия входит в число стран с наиболее качественным бизнес-климатом. Об этом заявил президент Владимир Путин 4 декабря, выступая на пленарном заседании форума «Россия зовёт!».

Григорий Сысоев/РИА Новости

Агентство стратегических инициатив (АСИ), отметил он, составило рейтинг бизнес-климата, в котором учло более 800 критериев — от открытия предприятий до решения проблем неплатёжеспособности. Подобный подход применяет и Всемирный банк.

«Исследование показало, что Россия входит в число глобальных лидеров рейтинга инвестиционного климата, при этом по уровню нормативно-правовой базы и качеству оказания государственных услуг Россия, безусловно, опередила все страны», — подчеркнул президент.

По таким параметрам, как регистрация предприятий и управление недвижимостью, Россия уверенно занимает второе место, добавил он.

Россия стремится укрепить экономический суверенитет и технологическое лидерство, добавил глава государства.

«Будущее капитала и капитал будущего» — основная тема инвестиционного форума ВТБ, который проходит 4–5 декабря в Центре международной торговли в Москве.