Москва, 4 декабря, 2024, 15:56 — ИА Регнум. С 1 января 2025 года в России заработает программа долевого страхования жизни граждан, совмещающая страхование и инвестирование, сообщил 4 декабря президент Владимир Путин.

Илья Питалев/РИА Новости

«1 января 2025 года будет запущено долевое страхование жизни граждан», — сказал президент в ходе выступления на форуме «Россия зовёт!».

В таком виде страхования будут совмещаться принципы классического страхования и инвестирования — гражданин сможет одновременно вложить свои средства в акции компаний и получать от них доход, а также страховать свою жизнь и здоровье, объяснил глава государства.

Как передавало ИА Регнум, впервые о новом виде страхования Путин сообщил в своём выступлении на Петербургском международном экономическом форуме в июне. Премьер-министр Михаил Мишустин отмечал, что все поручения президента, обозначенные на ПМЭФ, будут выполнены в срок и в полном объёме.

Глава правительства подчеркнул, что реализация инициатив Путина необходима для структурной перестройки экономики и затронет всех жителей страны, а также отметил, что предложения президента направлены на поддержку отраслей экономики и социальной сферы, предпринимательской активности и в целом на развитие страны.