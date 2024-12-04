Москва, 4 декабря, 2024, 15:50 — ИА Регнум. Россия приглашает инвесторов из дружественных стран на свой фондовый рынок. Об этом заявил президент Владимир Путин 4 декабря, выступая на пленарном заседании форума «Россия зовёт!».

Григорий Сысоев/РИА Новости

«Конечно же, мы приглашаем инвесторов из дружественных стран на наш фондовый рынок. Как уже не раз говорил, Россия — это часть глобальной экономики, и мы приветствуем встречные потоки капиталов», — сказал глава государства.

Он назвал справедливой идею увязать поддержку для крупных компаний с их выходом на биржу.

Президент поручил подготовить пакет стимулирующих мер для выхода бизнеса на фондовый рынок.