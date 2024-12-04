Москва, 4 декабря, 2024, 15:50 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил повысить спрос на ценные бумаги в стране. Такое поручение экономическому блоку глава государства дал 4 декабря в ходе выступления на пленарном заседании инвестиционного форума «Россия зовёт!» 4 декабря.

Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

«Правительству совместно с Центральным Банком <…> необходимо повысить спрос на ценные бумаги, обеспечив эффективную защиту прав инвесторов и необходимую информационную прозрачность компании», ― отметил российский лидер.

Также глава государства поручил подготовить пакет дополнительных стимулирующих мер для эмитентов акций, чтобы выход на фондовый рынок стал для них более выгодным и интересным.

Он также добавил, что, по оценке экспертов, интерес к покупке ценных бумаг проявляют свыше 32 млн россиян.

«Общий объём их активов превышает 9 трлн рублей», ― указал Путин.

Как сообщало ИА Регнум, министр финансов Антон Силуанов 14 августа заявил, что одним из самых надёжных инструментов для вложения средств являются облигации федерального займа (ОФЗ). Эти бумаги отличаются 100-процентной надёжностью, а доходность по ним составляет 16%.

Он также напомнил, что самым простым способом инвестирования являются банковские депозиты, в том числе по программе долгосрочных сбережений, а любители риска могут открывать индивидуальные инвестиционные счета и покупать ценные бумаги, доходность которых выше, но предсказуемость — ниже.

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что с 2021 года доходность облигаций федерального займа выросла почти вдвое и рост ставки по долгу на один процентный пункт ведёт к росту расходов на обслуживание в размере около 150 млрд рублей в год.