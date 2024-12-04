Москва, 4 декабря, 2024, 15:41 — ИА Регнум. В России рекордно низкий уровень безработицы на фоне показателей многих западных стран, а проблема молодёжной безработицы в стране вообще перестала существовать, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии инвестфорума ВТБ «Россия зовёт!».

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«В целом в России рекордно низкий уровень безработицы — всего 2,3%», — сказал российский лидер.

Путин сопоставил уровень безработицы в России с показателями западных стран, например Италии (7,6%), Франции (7,3%), Канады (5,4%). А в Греции и в Бразилии, по его словам, процент безработных и вовсе достигает 11% и 8% соответственно. Глава государства добавил, что проблема безработицы среди молодёжи в России вообще перестала существовать, ведь её уровень опустился ниже 9%.

«Молодёжная безработица — это проблема в очень многих странах мира. У нас тоже такая проблема существует или, точнее сказать, уже существовала. Здесь уровень безработицы ниже 9%», — указал президент.

Путин отметил, что этот уровень ранее мог составлять в российских регионах 20-25%.

Как передавало ИА Регнум, 9 октября на церемонии запуска новых предприятий Путин также затронул эту проблему, подчеркнув, что в стране почти нет безработицы, но, напротив, есть нехватка рабочих рук. Отметив, что эта тенденция может привести к ограничению экономического роста, президент призвал наращивать технологическую независимость, внедрять новые технологии и повышать производительность труда.