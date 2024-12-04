Москва, 4 декабря, 2024, 15:40 — ИА Регнум. Правительство и Банк России проводят очень сбалансированную политику государственных расходов. Об этом заявил президент Владимир Путин 4 декабря, выступая на пленарном заседании форума «Россия зовёт!».

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Он подчеркнул, что расходы составили менее 35% ВВП, что соответствует уровню 2021 года. Это указывает на сбалансированность проводимой политики.

«То есть с учётом объективно возросших трат по отдельным статьям мы в целом не раздуваем государственные расходы, а работаем над повышением их эффективности, реализуем ответственный подход в бюджетной сфере», — сказал Путин.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре Путин отметил, что дефицит бюджета России на 2025–2027 годы является небольшим. Он заявил, что ожидает роста доходов бюджета на указанные три года в сравнении с запланированными.