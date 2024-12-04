Москва, 4 декабря, 2024, 15:51 — ИА Регнум. Атомный ракетный подводный крейсер «Князь Пожарский» будет передан ВМФ России в 2025 году. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на главу Общероссийского движения поддержки флота Владимира Мальцева.

Кирилл Зыков/РИА Новости

Российский военно-морской флот получит атомный ракетоносец проекта 955А на торжественной церемонии передачи в июне следующего года, указал Мальцев.

Данный корабль стратегического класса «Борей-А» построили на крупнейшем в России судостроительном комплексе «Севмаш», который находится в Северодвинске на побережье Белого моря.

Как ранее передавало ИА Регнум, атомный подводный крейсер стратегического назначения 12 августа прошёл заводские ходовые испытания. Об этом сообщил генеральный директор судостроительного комплекса Михаил Будниченко.

Главком ВМФ России Александр Моисеев также заявил, что атомные ракетные подводные крейсеры стратегического назначения класса «Борей» будут в строю ещё 40 лет. Он отметил, что указанный срок является требованием, которое предъявляется к подобному оружию.