Москва, 4 декабря, 2024, 17:23 — ИА Регнум. Африканские страны выступают надёжными партнёрами для России, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии инвестфорума ВТБ «Россия зовёт!».

President Of Russia Office/Global Look Press

«Африка является надёжным партнером. Нас очень многое связывает с народами Африки. Кроме всего прочего, Африка вроде как географически достаточно удалённый континент, но близкий нам континент по духу», — отметил российский лидер.

Путин уточнил, что в африканских странах проживают очень мужественные и свободолюбивые люди, которые дорожат своим суверенитетом. Глава государства добавил, что в России уверены, что власти стран Африки будут действовать, исходя из национальных интересов. Президент также заявил, что Африканский континент имеет огромный потенциал экономического роста.

«Африканский континент имеет очень хорошие перспективы развития. Кстати говоря, это же не наши оценки, это оценки мирового экспертного сообщества, в том числе западного экспертного сообщества», — добавил он.

Путин также отметил, что представители других стран, в частности Германии, уже заявляли о своём стремлении повысить активность на данном континенте.

Как передавало ИА Регнум, 22 октября Путин заявил, что Россия придаёт большое значение укреплению связей со странами Африки, вместе работая над практической реализацией принятых по итогам петербургского саммита «Россия ― Африка» совместных документов. По его словам, план действий расписан до 2026 года.

10 ноября состоялась министерская конференция форума партнёрства «Россия — Африка» в Сириусе. Россия поможет африканским друзьям обеспечивать устойчивое развитие, противостоять терроризму и экстремизму, бороться с эпидемиями, а также решать проблему с продовольствием и преодолевать последствия стихийных бедствий, заверил российский лидер в своей вступительной речи.