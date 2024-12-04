Берлин, 4 декабря, 2024, 15:33 — ИА Регнум. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель по-прежнему считает, что президент России Владимир Путин «демонстрировал силу», когда в 2007 году подпустил к ней своего лабрадора Кони. Об этом Меркель заявила в интервью телеканалу CNN.

Michael Kappeler/Global Look Press

«Это небольшая попытка прощупать почву — знаете, насколько человек стойкий, сильный. Это демонстрация силы», — сказала Меркель.

В беседе с телеканалом экс-канцлер в очередной раз рассказала об инциденте, за который Путин принёс извинения. По словам Меркель, ещё до первой встречи с Путиным российскую сторону якобы уведомили о её нелюбви к собакам.

«Может быть, он забыл это. Но если вы прочитаете эту историю полностью, то вероятность того, что он ничего не знал об этом, не очень высока», — добавила экс-канцлер.

Как сообщало ИА Регнум, Меркель в своей книге «Свобода» обвинила российского лидера в намеренном запугивании её лабрадором по кличке Кони во время встречи в 2007 году в летней резиденции в Сочи. Путин не раз публично приносил извинения за эту ситуацию. Он подчёркивал, что ни за что не пустил бы лабрадора в комнату для переговоров, если бы знал, что Меркель с детства боится собак. По словам российского лидера, он лишь хотел создать благоприятную атмосферу для беседы.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 1 декабря назвал странными высказывания Меркель о том, что её якобы умышленно пугали собакой. Он отметил, что жители Европы совершенно свободно перемещаются с собаками в общественном транспорте и даже ходят с ними в рестораны.