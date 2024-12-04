* — принадлежит компании Meta, которая признана экстремисткой и запрещена в РФ

Москва, 4 декабря, 2024, 15:30 — ИА Регнум. Мошенники начали рассылать пользователям мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремисткой и запрещена в РФ) файлы, содержащие вредоносный код или фишинговую ссылку. Об этом заявил директор по информационным технологиям «EdgеЦентр» Сергей Липов.

Он уточнил, что речь идёт об изображениях в формате GIF.

«Скамеры в очередной раз продемонстрировали свою изобретательность, внедрив новый способ обмана пользователей WhatsApp. На этот раз они используют гифки, которые на первый взгляд кажутся безобидными и даже приятными», — сказал эксперт, слова которого приводит RT.